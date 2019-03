wikal 2 godziny temu Oceniono 60 razy 52

Pan Duda to taki śmieszny pan, który ma przeszło 40% poparcia w takiej zabawnej grupie zwanej suwerenem. A tragiczna sytuacja propagandowego organu partii rządzącej czyli tv pis wynika z tak tępej i głupiej propagandy, że u mnie pod sam-scanem nawet piwni żule ją krytykują. A wina Tuska to takie durne i ograne, że szkoda słów. Nie przepadam za Donaldem Tuskiem, ale do niego to panu Dudzie tak daleko jak z Ziemi do Galaktyki Andromedy. I ci wiecznie ośmieszający się dla pieniędzy tak zwani prezydenccy ministrowie... Żenada panowie!!!