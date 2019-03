Żarty posła Sanockiego w Sejmie. "Wiesz, jak gej rzuca granat? A jak się rozmnażają geje?"

marc.pl pół godziny temu Oceniono 18 razy 18

Poseł Sanocki to zwykły imbecyl - swój samochód zaparkował w bramie wjazdowej nyskiego szpitala a na uwagę portiera że blokuje wjazd do szpitala potraktował go stekiem wyzwisk, gdy przyjechała straż miejska stwierdził że ich wszystkich zwolni a Straż Miejską w Nysie zlikwiduje - jest to polityczny świr którego do sejmu wprowadził Kukiz.