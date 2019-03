Jarosław Sellin w TVP Info o pedofilii księży: To margines, Kościół jest chłopcem do bicia

cim_cum przed chwilą Oceniono 3 razy 3

U polityków PiSu pod koniec pierwszej kadencji pojawia się to, co u peowców pod koniec drugiej.

A pana Selina proponuję zaprosić na spotkanie z ofiarami księży-pedofilów; niech prosto w twarz powie im: wasza trauma to margines.