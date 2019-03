Konwencja KOD w Warszawie. Schetyna: Tylko razem jesteśmy w stanie wygrywać

nioma 12 minut temu Oceniono 1 raz 1

Takiego pomieszania z poplątaniem to nigdy nie widziałam. Ta koalicja nie ma nic wspólnego: ani poglądów ani wartości, ani dążeń. jedyne co ich łączy to pragnienie stołka. cieplutkiej posady w Brukseli. A potem co? Jak będą głosować? Jakie stanowisko zajmą? Przecież to będzie jedna wielka porażka.