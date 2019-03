Kazimierz Kujda jako prezes funduszu hojny dla spółki powiązanej ze Srebrną. Wydał je na reklamy

Poseł PO Krzysztof Brejza opublikował na Twitterze dane uzyskane bezpośredniego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wynika z nich, że w ubiegłym roku instytucja na działania medialne przeznaczyła łącznie prawie 0,5 mln zł.

Środki z NFOŚiGW na działania medialne w 2018 r. były przeznaczane za prezesury odwołanego w lutym Kazimierza Kujdy.

Ponad 258 tys. zł trafiło do spółki Forum S.A., wydawcy "Gazety Polskiej Codziennie". W 2012 r. większość udziałów w Forum przejęła spółka Geranium, w której udziałowcem z kolei jest powiązana ze środowiskiem PiS spółka Srebrna.

Prezesem Forum jest Grzegorz Jacek Tomaszewski, prywatnie kuzyn prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Tomaszewski jest też członkiem rady nadzorczej spółki Srebrna. Z kolei prezesem Srebrnej jest Małgorzata Kujda, żona Kazimierza Kujdy.

W radzie nadzorczej Forum zasiada m.in. europoseł PiS Ryszard Czarnecki, a także wieloletnia bliska współpracowniczka prezesa PiS Barbara Skrzypek.

Ponad 120 tys. zł trafiło też do Fratrii, wydawcy m.in. tygodnika "Sieci" i portalu wPolityce.pl, 32 tys. zł do wydawcy "Naszego Dziennika", a 23 tys. zł do spółki Wnet, właściciela internetowego radia WNET.

Kazimierz Kujda był zarejestrowany jako tajny współpracownik

"Gazeta Wyborcza" poinformowała w lutym, że Kazimierz Kujda był zarejestrowany jako tajny współpracownik PRL-owskich służb o pseudonimie "Ryszard".

Kujda tłumaczył wówczas, że nigdy nie podjął współpracy z SB, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy. Jak zapewniał, mógł podpisać dokumenty ubiegając się o wyjazd za granicę. Mimo to 12 lutego został odwołany ze stanowiska w NFOŚiGW.