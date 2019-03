Macierewicz przegrał proces, zapłaci MON. Jest ostateczny wyrok ws. degradacji pułkownika

bzzbzzbzz 2 godziny temu Oceniono 44 razy 42

Kiedy w Polsce urzędnik państwowy będzie ponosił odpowiedzialność cywilną (w tym finansową) za decyzje podjęte z wyraźnym naruszeniem prawa (lub zaniedbania itd).

Macierewicz niszczy ludzi, w sądzie przegrywa, odpowiada Państwo Polskie.

Urzędnik skarbowy niszczy firmę (za co dostaje nagrodę/premię/awans), przegrywa w sądzie, odpowiada Państwo Polskie.

Co to jest ?

Jak by tak MAcierewicz z własnej kieszeni musiał naprawić szkodę która powstałą po jego arbitralnej decyzji .... to następnych 10 urzędników by się zastanowiło czy działać w zgodzie z prawem czy też nie.... czy wykonywać niezgodne z prawem polecenia służbowe(wazelina) czy też nie.....