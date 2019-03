Powiązany z o. Rydzykiem Ruch Prawdziwa Europa wystartuje do PE. Znane są pierwsze nazwiska

Ruch Prawdziwa Europa-Europa Christi wystartuje do europarlamentu wspólnie z Prawicą Rzeczypospolitej i Zjednoczeniem Chrześcijańskich Rodzin. Pierwsze z ugrupowań założył prof. Mirosław Piotrowski, europoseł, który w poprzednich wyborach startował z listy PiS. Piotrowski to człowiek o. Tadeusza Rydzyka i choć sam redemptorysta groził w lutym pozwami za nazywanie Ruchu Prawdziwa Europa "partią Rydzyka", media nie ustają w spekulacjach, że właśnie on stoi za ugrupowaniem.

Ruch Prawdziwa Europa. Wiadomo, kto wystartuje do PE

Według ustaleń Wirtualnej Polski Piotrowski chciał, by na listach PiS do PE znalazły się osoby powiązane z Radiem Maryja, to jednak się nie udało. Wtedy europoseł zaczął szukać ludzi na prawo od PiS. Ostatecznie powstała koalicja z Prawicą Rzeczypospolitej i Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy RP, poinformował portal, jakie nazwiska znajdą się na listach. - Na pewno prof. Mirosław Piotrowski, lider Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Bogusław Rogalski, poseł Jan Klawiter z Pomorza (startował z list PiS w wyborach do Sejmu - red.), pan mec. Stefan Hambura ze Śląska (pełnomocnik rodzin smoleńskich - red.) - powiedział Kawęcki.

Kawęcki nie wyklucza też, że na listach znajdzie się bliska o. Rydzykowi posłanka Anna Sobecka.