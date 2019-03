Gerard Birgfellner po kolejnym przesłuchaniu: Byłem traktowany nie jak ofiara, a jak przestępca

kakson321 godzinę temu Oceniono 28 razy 28

Słowa 'prawo' i 'sprawiedliwość' w nazwie partii to największa hipokryzja i nieporozumienie od lat. Swoich nie ruszamy, a gdyby to dotyczyło kogoś z opozycji to zapewne by już siedział w areszcie po pokazowym zatrzymaniu. Prawdziwa sprawiedliwość, prawda ciemny ludu?? Tak samo jak wielka 'dezubekizacja', ale jesli ktos od nas byl prokuratorem PRL to zaden problem