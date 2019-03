Mirosław Oczkoś w Gazeta.pl: Kaczyński, mówiąc o masturbacji, zaszokował dużą część elektoratu

sil.m godzinę temu Oceniono 33 razy 27

Cel wyznacza gostek, stary kawaler, dziadzio –mina izraelska nie przykryła srebrnego developera więc wali z haubicy w LGBT+. Cel - przykrycia własnych złodziejstw, prezentując fałsz, obłudę i hipokryzję wmawiając Polakom tezę o ruinie „8lat” . Zabawne tłumaczenia i wywody . Oskarżają wszystkich o seksualizacje dzieci pedofilię, podczas gdy pedofilię uprawiał sukienkowy agent SB Jankowski, a ich poseł Piotrowicz tak kochal pedofila sukienkowego, że aż mu się z uszu dymiło gdy go bronił a KK i hierarchowie ukrywają ten skandal chroniąc przestępców przed karą ziemską bo w konfesjonale odpuszcza za przestępstwo , niesprawiedliwość wołająca o pomstę do nieba.

Koniecznie należy brać udział w wyborach i wykarczować do dna sektę Pis z przystawkami w każdych wyborach i natychmiast prześwietlić wszystkie „stodoły, majątki żon oraz konta w L.. i na .C.." - przeprowadzić depisyzację włącznie z delegalizacją organizacji, pism. rozgłośni i telewizji agenturalnych szkodzących Polsce i Polakom tak by wszystkie maski zostały zdjęte oraz nacjonalizację majątku partii i jej członków – a nagrabili już wiele, za wiele. Jeśli wygrają wybory to kadencja będzie budową kultu jednostki i zamknięciem zdradzieckich mord na następne pokolenie. Dbają by system działał urządzając się całkiem dobrze / to dzisiejsi misiewicze, sadurskie, obajtki- skrzętnie ukrywające swoje majątki . Właścicielom Polski woda sodowa w dekiel wali – z narodem grają w dupnioka robiąc wszystkich w bambuko. Rżną głupa przed suwerenem. Za jedyne 500 złotych skorumpowali i zmanipulowani wielu a przekupni Polacy pozwolili na ten koszmar. Fakt , że biedni zapłacą rachunek za złe rządy PIS / bo tak historia uczy i musi dotrzeć do wszystkich / jest marnym pocieszeniem.