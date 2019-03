Błażej Spychalski o proteście rolników: AGROunia zaczyna wyglądać jak Samoobrona

W środę rano część Warszawy została sparaliżowana przez protest rolników. Na Placu Zawiszy członkowie AGROunii rozsypali jabłka, podpalili słomę oraz opony i rozłożyli na jezdni ubite świnie. W programie "Rzecz o polityce" sprawę tę skomentował Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.

Błażej Spychalski o proteście rolników: "Najważniejszy jest dialog"

Na pytanie, czy zdaniem rzecznika prezydenta, tworzy się druga Samoobrona, Błażej Spychalski odpowiedział, że na to wygląda i że wskazują na to metody, które stosują rolnicy zrzeszeni pod szyldem AGROunii. Przypomniał także protest rolników przed Pałacem Prezydenckim, wspominając, że rozmawiali oni wtedy z szefową Kancelarii Prezydenta Haliną Szymańską. Rzecznik prezydenta powiedział, że kiedy podczas rozmowy z przedstawicielami AGROunii poproszono o postulaty tej grupy, były one przedstawiane w formie ustnej, a nie pisemnej.

- Pytanie jest o to, jakie są w istocie takie postulaty, które można by było zobaczyć, przeczytać, zapoznać się z nimi i ewentualnie się do nich odnieść - powiedział Spychalski.

Rzecznik prezydenta powiedział także, że jest zaskoczony tym, że metody znane z czasów Samoobrony znowu wracają. Podkreślił jednak, że najważniejsze są "dialog i możliwości normalnej, spokojnej rozmowy", które mogą rozwiązać problemy.