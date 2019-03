Grzegorz Schetyna ogłosił "jedynki" na listach Koalicji Europejskiej. "To drużyna gwiazd"

wiosnanasza 10 minut temu Oceniono 10 razy 6

" Bajka o staruszku sku...synie i grze pozorów



Na Żoliborzu, w małym domeczku

pomiędzy ludźmi - ot po sąsiedzku,

sam, bez teściowej, dzieci i żony,

mieszkał staruszek pewien zmarszczony.

Jako ,że kotów hodował parkę

pokrytą sierścią miał marynarkę.

Do tego jeszcze w skarpetkach dziury

co dopełniały obraz ponury.

Cicho się jakoś po świecie plątał,

ni prawa jazdy, ni w banku konta...

Z rodziny został sam, z siostrzenicą

co wielokrotną była dziewicą.

Miał ten staruszek do władzy parcie

i o tę władzę walczył zażarcie.

Wreszcie na przekór całemu światu

zbudował sobie partię frustratów,

która na skutek losu przekory

w końcu wygrała w Polsce wybory

i bez wątpienia za ich przyczyną

okropnie nam się dziadek "rozwinął".

Realizując swój pomysł śmiały

podporządkował sobie Kraj cały.

Rozdawał "stołki" i kasę dzielił

tłumacząc reszcie obywateli,

że choć jest kiepsko i gorzej będzie

to on ich dobro wciąż ma na względzie,

nie czerpiąc z tego korzyści żadnych -

sam skromny, biedny i nieporadny.

Aż nagle szarym styczniowym świtem

w świat poszły wieści niesamowite,

że to nie tylko dom i dwa koty

lecz jeszcze kilka miliardów złotych ....

tak pomalutku do grosza grosik...

biedny dziadunio Polsce "zakosił".



WIĘC DZIŚ MĄDRZEJSI TYM DOŚWIADCZENIEM

NA PRZYSZŁOŚĆ CZUJNI BĄDŹMY SZALENIE

I NAUCZENI DZISIEJSZĄ CHWILĄ

WCIĄŻ PAMIĘTAJMY - POZORY MYLĄ.

Niechaj wspomaga nam pamięć wiotką

mezalians jeża z ryżową szczotką,

który dowodem jest doskonałym

ŻE GRĄ POZORÓW JEST TEN ŚWIAT CAŁY! "

