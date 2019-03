Prokuratura zwleka z decyzją o śledztwie ws. Srebrnej. Powód? Trzeba przetłumaczyć dokumenty

Jeszcze rano pełnomocnicy Austriaka podkreślali, że chcą, aby dzisiejsze, szóste już przesłuchanie było ostatnim, w którym bierze on udział. Jednak podczas półgodzinnej przerwy zarządzonej około 19.00, mecenas Giertych poinformował przed siedzibą prokuratury, że będzie kolejne przesłuchanie. - Prokuratura nam powiedziała, że będzie następne przesłuchanie, że mamy przetłumaczyć 20 tysięcy stron i że w kwietniu będzie następne przesłuchanie - powiedział adwokat. Według tego, co pisze na Twitterze Giertych, prokuratura żąda, by za tłumaczenie zapłacił Birgfellner. Ma to kosztować ok. 1 mln zł.

Szóste przesłuchanie Birgfellnera. Prokuratura nie wszczyna śledztwa

Na pytanie, dlaczego przesłuchanie odbędzie się dopiero w kwietniu, mecenas Giertych odpowiedział, że tłumaczka jest zajęta. Dodał, że w prokuraturze pojawili się trzej "funkcjonariusze urzędu kontroli skarbowych". O celach ich wizyty ma się dowiedzieć po przerwie.

Roman Giertych zapowiedział, że o szczegółach poinformuje w oświadczeniu wydanym po zakończeniu dzisiejszego przesłuchania, czyli w nocy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła, że decyzja o wszczęciu śledztwa lud odmowie nie zapadła, bo konieczne jest przetłumaczenie dokumentów.

Afera wokół Srebrnej

Kilka tygodni temu "Gazeta Wyborcza" opublikowała nagrania rozmowy z lipca zeszłego roku w sprawie planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. W związku z tym pełnomocnicy Geralda Bigrfellnera złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS. Zawiadomienie dotyczy braku zapłaty za powierzone austriackiemu biznesmenowi zlecenie, związane z przygotowaniem do inwestycji. PiS odpowiada, że spółce Srebrna nie przedstawiono faktur, które mogłyby być podstawą płatności.