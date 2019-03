"To może wysadzić wymiar sprawiedliwości w powietrze". Sędzia o planach reformy PiS

qwerfvcxzasd3 2 godziny temu Oceniono 76 razy 72

To nie można od razu przywrócić trójek robotniczo- chłopskich, trybunałów ludowych, czy. może nawet linczów?



To bardzo odciążyłoby sądy i więzienia. Lud wie najlepiej, kto jest winny i jaką powinien dostać karę.



Kilka tysięcy lat dorobku cywilizacji? Po co to komu? Kosz.