Były rzecznik rządu PiS Rafał Bochenek "odnaleziony". Dostał pracę w państwowej spółce

okoni18 godzinę temu Oceniono 10 razy 10

Zenek, no i mówię Ci , szłem sobie ulicą, schylam się bo mi fajki upadły, a tu podchodzi jakiś gościu , przedstawia się za dyrektora dużej państwowej spółki i oferuje mi kierownicze stanowisko u niego w departamencie. Z początku trochę sie wahałem, ale jak usłyszałem pensję i zapewnienia, że dla żony coś się znajdzie, to nie mogłem odmówić. Kurcze, taka sytuacja mi się trafiła, nieźle co?