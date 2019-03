Katarzyna Lubnauer dla Gazeta.pl: Polacy widzą paździerzowe państwo PiS

Gościem Piotra Maślaka w porannej rozmowie z Gazeta.pl była Katarzyna Lubnauer.

- Oczywiście, że popieram Kartę LGBT+. Nowoczesna była jednym z tych ugrupowań, które mocno naciskały, by została podpisana (…) Są dwie sprawy. Jest deklaracja i wszystko to, co narosło wokół niej, a co postanowił wykorzystać PiS. Po to tylko, by prowadzić oszczerczą, a jednocześnie opartą na szukaniu wroga i szerzeniu nienawiści kampanię - powiedziała szefowa Nowoczesnej.

Katarzyna Lubnauer o PiS: Co to za partia, która zawsze musi mieć wroga

Dodała, że termin "seksualizacja" jest błędnie wykorzystywany przez PiS.

- Seksualizacja to np. przebieranie dziewczynek za lolitki (...) Edukację seksualną należy potraktować jako zabezpieczenie przed seksualizacją, a także przed pedofilią - powiedziała Lubnauer. - Silna nagonka na to, czego nie ma w tej karcie wynika z tego, że Polacy widzą paździerzowe państwo PiS - dodała.

- Co to za partia, która nie potrafi rządzić przez sprawne zarządzanie państwem, tylko zawsze musi mieć wroga? Mają ich tak wielu, że niedługo całe społeczeństwo wejdzie im do grupy wrogów - powiedziała Lubnauer.

Na pytanie, dlaczego Koalicja Europejska nie mówi jednym głosem ws. Karty LGBT+, szefowa Nowoczesnej odpowiedziała, że wynika to ze zróżnicowania partii, które są w KE. - Sprawy światopoglądowe są wyłączone ze wspólnego programu KE. Dlatego, bo są w niej różne partie - powiedziała.

"Mimo że PiS tyle naobiecywało, Koalicja Europejska wygrywa"

Szefowa Nowoczesnej skomentowała też sondaż "Gazety Wyborczej" z którego wynika, że KE wygrywa z PiS. - Sondaż cieszy, ale nie powinien usypiać. Mimo że PiS tyle naobiecywało, Koalicja Europejska wygrywa. To oznacza, że należy z nadzieją i pewną skromnością podejść do tego, że jest szansa na zwycięstwo - powiedziała.

Lubnauer skomentowała też konflikt z Robertem Biedroniem. - Ataki są ze strony Wiosny, a nie KE. Konkurencja w polityce jest czymś normalnym. Trzeba rozróżnić konkurentów, takich jak Wiosna, od wspólnych przeciwników politycznych, czyli PiS, który niszczy podwaliny państwa demokratycznego - powiedziała szefowa Nowoczesnej.