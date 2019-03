Fiasko rozmów Zalewskiej z "Solidarnością". Brak konkretnych propozycji ws. sytuacji nauczycieli

swru 15 minut temu Oceniono 1 raz 1

Niech najpierw Zalewska odda to co ukradła. Przypomnę że nauczyciele to jedyna grupa zawodowa, której zabrano pieniądze ( wydłużenie stażu to strata dla jednego młodego nauczyciela ok. 30 tysięcy w ciągu 5 lat). Nigdy żaden rząd , nawet komunistyczny nie okradał tak swoich obywateli. Wiem że z czegoś trzeba było sfinansować 500 + , ale skoro kaczor lekką ręką był w stanie wydać 300 miliardów na głupie budowle to po co było okradać nauczycieli ?