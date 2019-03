Olsztyn. Radny PiS o zarobkach nauczycieli: mogą znaleźć inną pracę, lepiej płatną

Radny PiS z Olsztyna na antenie Radia Olsztyn postanowił skomentować zarobki nauczycieli. - Nauczyciel ma w tej chwili pensum równe 18 godzin. Coś za coś. Nauczyciele walczą o Kartę Nauczyciela, w związku z tym ich zarobki są, jakie są. Ci, którzy pracują bez niej, mają większe możliwości zarobku - powiedział Dariusz Rudnik.

Radny PiS o zarobkach nauczycieli: mogą znaleźć inną pracę, lepiej płatną

Następnie samorządowiec podzielił się receptą na niskie zarobki nauczycieli: zaproponował im zmianę pracy. - Nauczyciele dyplomowani, którzy mają pensje dużo wyższe niż te, o których się tak teraz mówi, że są głodowe, wcale nie różnią się od innych grup zawodowych. Urzędnicy pracują za dużo mniejsze pieniądze, a ich pensum pracy jest wielokrotnie wyższe niż pensum nauczycieli. (...) Jeśli nauczyciele uważają, że zarabiają tak źle, to sytuacja na rynku nie jest wcale taka zła. Można znaleźć inną pracę, która jest lepiej płatna - stwierdził.

Wypowiedź Rudnika została skrytykowana. "'Zmień pracę, weź kredyt' w wersji PiS. Mam nadzieję, że pan radny ma jakiś pomysł kto będzie uczył w szkołach jak go posłuchają" - skomentowała blogerka Kataryna.

"Kolejna skandaliczna wypowiedz PiS pokazująca ich prawdziwe oblicze. Zamiast siąść do stołu i rozmawiać o podwyżkach, to prześcigają się w obraźliwych 'radach'" - napisał poseł PO Arkadiusz Myrcha.

"Wypowiedzi polityków PiS świadczą o ich stosunku do nauczycieli. Najpierw Szczerski dał im radę, że nie muszą żyć w celibacie, a teraz radny Rudnicki, że mogą znaleźć inną pracę. Czy inne grupy zawodowe też tak zostaną potraktowane?" - skomentował Bogdan Klich z PO.

To nie pierwsza krytykowana wypowiedź polityków związanych z PiS ws. zarobków nauczycieli i zapowiadanego strajku. Na początku marca Krzysztof Szczerski powiedział w kontekście 500 plus, że "nauczyciele nie muszą żyć w celibacie", za którą ostatecznie przeprosił. Z kolei kilka dni temu Marek Suski stwierdził, że różnica w zarobkach posła a nauczyciela jest "nieduża". - Posłowie mają 8 tys. zł brutto pensji podstawowej, więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem 5 tys. zł brutto, to jest to nieduża różnica między posłem a nauczycielem - powiedział polityk PiS.

- Nie podzielamy zdania ministra Suskiego - powiedziała podczas wtorkowej konferencji rzeczniczka PiS Beata Mazurek. - Większość nauczycieli, których znam, nie osiąga takich dochodów. Ta wypowiedź była niepotrzebna - dodała Beata Szydło.

Strajk nauczycieli ma rozpocząć się 8 kwietnia.