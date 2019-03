Gen. Skrzypczak w Gazeta.pl: Dopóki Chiny o tym nie zdecydują, nie będzie wojny

realistas godzinę temu Oceniono 5 razy 3

To USA tracą pozycję. Tak rzecze G. Allison w swojej książce "Skazani na wojnę?". Podobnie pisze Huntington w swoim "Zderzeniu cywilizacji". Dotychczas wojny zaczynały tracące pozycję imperia. Wojny handlowe USA przegrywają. Następny etap to rola armii. Chiny mogą teraz tylko czekać na atak. Ciekawe kiedy wojska polskie zostaną wysłane do Chin i którą drogą?