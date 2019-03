Wybory do Europarlamentu. Patryk Jaki zapowiada walkę z reprywatyzacją z Brukseli

puuchatek 2 godziny temu Oceniono 15 razy 15

"Pierwsze, co zrobię w PE to wystawa o tym, jak wyglądała reprywatyzacja w Warszawie, jak oddawano nieruchomości na 140-letnie osoby".



Rozumiem, że na tej wystawie będą także przypadki lewej prywatyzacji które miały miejsce za warszawskiej prezydentury s.p. Lecha Kaczyńskiego? Co, panie Jaki?



A skoro to mają być argumenty za Waszą "reformą" sądownictwa, to na wystawie znajdą się też KONKRETNE informacje, w jaki sposób ta "reforma" poprawiłaby sytuację w tego typu sprawach?