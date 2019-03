Bronisław Komorowski w Gazeta.pl o braku śledztwa ws. Srebrnej: Pełna kompromitacja prokuratury

Bronisław Komorowski w Porannej rozmowie z Gazeta.pl mówił m.in. o burzy wokół "Deklaracji LBT+". - Prawo i Sprawiedliwość zawsze wyznaczało sobie wrogów i chciało zredukować debatę polityczną do młócki w sprawie jakiegoś wybranego tematu natury ideologicznej czy światopoglądowej - tak były prezydent skomentował ostatnie ataki polityków PiS, wymierzone w społeczność LGBT+. - To jest złe, to jest szkodliwe z punktu widzenia interesów Polski - dodał przekonując jednocześnie, że "nie należy tego rodzaju okazji dostarczać przeciwnikowi politycznemu". - Nie mam żadnych wątpliwości co do szlachetnych intencji (Trzaskowskiego ws. "Deklaracji LGBT+" - red.), natomiast trzeba zawsze zakładać, że konkurent będzie stosował metody nie fair - powiedział były prezydent.

Bronisław Komorowski o Srebrnej: Brudny interes

Według Komorowskiego PiS próbuje sprawą deklaracji przykryć też własną aferę związaną ze spółką Srebrna. - Tam nie widać żadnych dobrych intencji, tylko brudny interes - powiedział. Działanie prokuratury w tej sprawie były prezydent ocenił krótko: - To jest na progu pełnej kompromitacji prokuratury i obnażenia tego, że staje się narzędziem politycznego działania i działa pod dyktando polityczne - stwierdził. - Nie wyobrażam sobie, żeby prokuratura o choćby minimalnym poziomie przyzwoitości nie wszczęła śledztwa w sprawie po ujawnieniu taśm - dodał.