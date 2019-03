Andrzej Duda broni Dulkiewicz. "Nie wolno kupować alkoholu? To prywatna sprawa. Dajcie spokój"

almagus 18 minut temu Oceniono 5 razy 3

Może powróćmy do skrzynek małpek i trzeźwości decyzji lądowania we mgle, bo Jak jakoś tam trafił, a brat nalegał!



Matko Boska Szczerbata daj złote zęby!



Zapite stra-szszydło.

Episkobat na-szczygło!



Gruziński yeb.

Tak idzie w łeb.

Ruska zayebiom.

„My siom armiom”!



Zielony napój. Daje nastrój.

Bladość lica. Wodza prawica.



Nie piłbym bym,

lecz lżej mi z tym.

Te stra-szszydła.

Te wier-szszydła.



Nie chciałbym by.

Po mnie ła-zzi-ły.

Białe my-szszy.

W krętej ci-szszy.



Mlaskałbym bym.

Zalany w dym.

Cmokam jak kot.

Myszy na płot.



Nie chciałbym bym,

lecz wzrokiem złym.

Tych gryzoni,

pięści, dłoni.



Ważyłbym bym,

się podać rym.

Po tym winie.

Zmora zginie.



Zmusiłbym by,

zza tej szszy-by.

Myszy, szczury,

darły skóry.



Patrzyłbym bym,

z rydzojcem tym.

Jego klechy.

Dla uciechy.



Strzeliłbym bym,

w widzie wil-czym,

gdy tuskuje,

gdy cuduje!



Kiedy widzę białą mysz, to nie licz na podpis!



almagus 25.01.2008