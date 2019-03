Elżbieta Bieńkowska: Łączenie mojej osoby z zatrzymaniami CBA jest sprzeczne z faktami

vincent33 godzinę temu Oceniono 48 razy 32

a czy CBA w kiońcu wyjaśno jak to sie stało, że do SKOKów podatnicy musieli dopłacić prawie 5 mld zeta a nadzorujący te SKOKi pisior Bierecki wyprowadził z nich do swojej fundacji w Luksemburgu kilkadziesiąt milionow PLN ?

To jest jeszcze bezczelniejsze niż 2 wieże Kaczyńskiego

coś się dzieje w tym temacie ?