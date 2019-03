Tłumaczka Donalda Tuska ze Smoleńska nie będzie musiała zeznawać ws. zdrady dyplomatycznej

glencok godzinę temu Oceniono 26 razy 26

na miejscu Tuska przy najbliższym spotkaniu z Kaczyńskim naplułbym mu na buty.

Kaczyński który z tej tragedii zrobił cyrk z udziałem ofiar które tam zginęły tylko po to żeby dorwać się do koryta, zarzuca mu bezpodstawnie jakąś wydumaną zdradę. Gość który zdefraudował miliony na pseudokomisję Macierewicza, gdzie zasiadali ludzie którzy nie mieli kompetencji do badania wypadku lotniczego, przy jednoczesnym podważaniu wyników komisji Millera pełnej ekspertów i przenoszeniem wojskowych którzy WYJAŚNILI prawdziwe przyczyny do prokuratur i jednostek na zadupiach ma czelność przez swoje popychadła zarzucać komuś zdradę?