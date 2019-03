Trzaskowski odpowiada na słowa Kaczyńskiego o Deklaracji LGBT+. Mówi o "tępych działaniach PiS"

marchwianka.0 godzinę temu Oceniono 24 razy 16

Prezes Kaczyński zawsze daje sygnały do nienawiści. A to uchodźców, ludzi innych religii czy innych ras a to opozycję atakuje. Drugi sort, jakieś tam mordy to komuniści czy postkomuna , teraz czas na LGBT. A kiedy coś powie o spółce Srebrna, o kopercie z pieniędzmi, o korupcji, o pensjach w spółkach skarbu państwa, o zasilaniu z dochodów spółek państwowych mediów PiSowskich itd... Na to czekam!!