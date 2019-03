PiS ogłosił "Deklarację Europejską". Wśród obietnic m.in. "likwidacja podwójnych standardów"

Kandydaci PiS wyborach do Parlamentu Europejskiego podpisali "Deklarację Europejską" tego ugrupowania. Dokument podpisano podczas pierwszej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego regionalnej konwencji wyborczej partii rządzącej, która odbyła się w Jasionce pod Rzeszowem.

W deklaracji znajduje się między innymi zapowiedź działania na rzecz powrotu UE do wartości, które głosili jej twórcy, bronienia prawa rodziców do wychowania dzieci, zabiegania o interesy polskich rolników, bronienia równego traktowania polskich firm.

Zadeklarowano także starania o wynegocjowanie korzystnego dla Polski budżetu, sprawiedliwą politykę klimatyczną Europy i zrównoważony rozwój. W dokumencie znajduje się także zapowiedź działania na rzecz bezpiecznych granic Europy i sprzeciw wobec nielegalnej migracji.

W deklaracji znalazły się również zapisy dotyczące działania na rzecz niezależności energetycznej Polski i Europy, a także tego, by w całej Europie obowiązywała ta sama jakość produktów.

Konwencja PiS w Jasionce. Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas swojego przemówienia nawiązał do podpisania Deklaracji LGBT+ przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Jeden z jej zapisów dotyczy prowadzenia edukacji seksualnej w szkołach zgodnej ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Według krytyków, zapis ten będzie prowadził do seksualizacji dzieci w wieku od 0 do 4. roku życia. Takim interpretacjom prezydent Warszawy zaprzeczał.

- Jeśli stawiamy na rodzinę, to musimy zwrócić uwagę na to, że mamy także wielki kłopot, trudność, zagrożenie. Tym zagrożeniem jest atak na rodzinę, przeprowadzany w sposób najgorszy z możliwych, bo to atak na dzieci. Ma być zastosowana, a w niektórych miejscach już jest stosowana, pewna specyficzna socjotechnika, mająca zmienić człowieka. Co jest w jej centrum? W jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci - przekonywał Jarosław Kaczyński.