Janusz Lewandowski: Polska Kaczyńskiego nie byłaby członkiem UE

damtek godzinę temu Oceniono 8 razy 6

PiS to partia unikalna. Jej JEDYNY cel to zdobycie władzy dla Jarosława Kaczyńskiego (zrobione), stworzenie systemu jego dyktatury (w toku) i utrzymanie go w tej roli do śmierci. To WYMAGA separacji Polski z Unią. POLEXIT jest koniecznością dla PiS. Czy dla Polski?

Waldemar Kuczyński/twitter