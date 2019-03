PO nie odpuszcza. Posłowie wystawili już trzecią tablicę z "układem Kaczyńskiego"

Stało się to, co na konferencji prasowej w czwartek zapowiedzieli Cezary Tomczyk i Mariusz Witczak z PO. Na korytarzu w Sejmie stanęła już trzecia tablica z tzw. "układem Kaczyńskiego". Dwie poprzednie zostały wyniesione.

PO wystawia trzecią tablicę

Pierwsza tablica z "układem Kaczyńskiego" stanęła w sejmowym korytarzu w lutym. Postawili ją tam posłowie opozycji. Grafika, która nawiązuje do ujawnionych przez dziennikarzy "Gazety Wyborczej" tzw. "taśm Kaczyńskiego" i planów spółki Srebrna dotyczących budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy, zniknęła w nocy z niedzieli na poniedziałek. Trafiła ponoć do depozytu Straży Marszałkowskiej, bo była "niezgodna z przepisami".

Posłowie PO - Mariusz Witczak, Krzysztof Berejza, Marcin Kierwiński i Cezary Tomczyk - wystawili więc drugą tablicę z taką samą grafiką we wtorek. Tą tablicą zajął się osobiście w środę szef gabinetu politycznego premiera, Marek Suski. Usunął ją jednym zamaszystym ruchem. Tłumaczył, że zrobił to, by "przywrócić praworządność". Później skomentował wydarzenia w ten sposób:

Wracałem z konwentu, szedłem do klubu. Wchodzę, a tam zdjęcia moje i moich przyjaciół - powiedział Suski w wywiadzie dla Wp.pl.

Jak podkreślił, zdecydował się na usunięcie tablicy również dlatego, że wcześniej "prosił o to marszałek na konwencie".

Ja nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś mnie szargał bezpodstawnie. (...) Nie udało im się [posłom PO - red.], poszli się poskarżyć do dziennikarzy i płaczą, że Suski zabrał im zabawki z piaskownicy. Niech nie szkalują ludzi - skwitował Suski.

W czwartek posłowie PO zwołali konferencję prasową, w trakcie której zapowiedzieli, że pojawi się kolejna tablica. W dodatku zaprezentowali także animację, która pełni funkcję "elektronicznej tablicy". Wysłana zostanie do wszystkich członków PO, by dobrze mogli zapamiętać powiązania pomiędzy politykami PiS, a osobami ze spółki Srebrna.

Stefaniak: Każde dziecko w Polsce zna już tablicę. Dzięki Suskiemu

Ich wytrwałość przynosi efekty. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski przyznał w rozmowie z TVN, że wcześniej na tablicę nie zwracał szczególnej uwagi, choć mijał ją wielokrotnie. Dopiero teraz ją zauważył. Poseł PSL Jakub Stefaniak dodał, że jego zdaniem dzięki działaniom Straży Marszałkowskiej i ministra Suskiego "każde dziecko w Polsce zna już tę tablicę, o dorosłych nie wspomnę".