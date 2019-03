Wybory do europarlamentu. Marek Jakubiak startuje z 10. miejsca na liście Konfederacji w Warszawie

- Z Januszem Korwin-Mikkem tak się umówiliśmy, że jako seniorzy będziemy wspierać młodzież z tylnych siedzeń. Nasza rola będzie ojcowska, w wypychaniu młodzieży - powiedział Marek Jakubiak w programie "Polityka na Ostro".

Marek Jakubiak na końcu listy do PE. Konfederacja chce "Europy ojczyzn"

Według ordynacji do Parlamentu Europejskiego, liczba kandydatów startujących z list okręgowych nie może być mniejsza niż pięć i większa niż dziesięć. Z deklaracji Marka Jakubiaka wynika, że będzie on zamykał warszawską listę Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy.

Mówiąc o programie koalicji, Marek Jakubiak zaznaczył, że głównym postulatem formacji, do której dołączył, jest "Europa ojczyzn". - Tzn. państwa niezależne, które są narodowe, które są składową częścią Europy z własną polityką, z własną nawet monetą - mówił były poseł Kukiz'15, zaznaczając, że Konfederacja nie chce wejścia do strefy euro. - Euro to jest jedna wielka piramida finansowa - ocenił Marek Jakubiak. Nowy członek Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy zaznaczył także, że "największym beneficjentem Unii Europejskiej i strefy euro są Niemcy".