Piotr Gliński o strajku nauczycieli: To wciąganie dzieci w walkę o władzę

adam66-sz

No nie może być. Pan minister od kultury znów zaskakuje, choć może i nie...

Jak strajkują nauczyciele, to wciągają dzieci do polityki, mówi nam jaśnie pan.

To może podpowiem parę równie merytorycznych sugestii, gdyby jeszcze ktoś chciał strajkować.

Rolnicy - wciągają do polityki ludzi głodnych.

Pielęgniarki, położne i lekarze - wciągają do polityki chorych i umierających, nawet chore dzieci, te narodzone i nienarodzone.

Policjanci - wciągają do polityki poszkodowanych i bezbronnych

Pracownicy sądów - wciągają do polityki zwykłych ludzi, którzy domagają się prawa i sprawiedliwości.

Niektórzy posłowie i ministrowie - wciągają. Ale to widać i słychać.