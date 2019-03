Marek Suski usunął "Układ Kaczyńskiego". Teraz tłumaczy: przywróciłem praworządność

To nie pierwszy raz, kiedy tablica na której PO przedstawia rzekome powiązania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, byłego prezesa NFOŚiGW Kazimierza Kujdy i austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, staje się powodem potyczek na sejmowym korytarzu.

Wcześniej trafiła do depozytu Straży Marszałkowskiej w wyniku wniosku Kancelarii Sejmu. Kancelaria tłumaczyła, że tablica została umieszczona w budynku "bez odpowiedniej zgody". Jednak już we wtorek tablica wróciła za sprawą posła PO Krzysztofa Brejzy, który zostawił ją na korytarzu po swojej konferencji. - Ta tablica jest jak lustro dla Jarosława Kaczyńskiego - mówił wówczas Brejza.

Suski przywraca praworządność

Dzisiaj Marek Suski usunął tablicę jednym zamaszystym ruchem, a nagranie z jego interwencji pojawiło się na Twitterze.

Komentując sprawę, rzeczniczka PiS Beata Mazurek powiedziała, że "wszyscy wiemy jaki jest Marek Suski, wiemy jaki ma temperament" i dodała, że "o to, dlaczego tak się zachował, należny pytać jego".

To właśnie zrobili dziennikarze Onet.pl. Jak tłumaczył w rozmowie z nimi Suski, usuwając tablicę z Sejmu "przywrócił praworządność", gdyż "stała ona tam nielegalnie". Szef gabinetu politycznego premiera odniósł się również do "wystawy smoleńskiej":

- Przypominam, że kiedy marszałkiem Sejmu był poseł z PO, nie pozwolono nam na zorganizowanie wystawy smoleńskiej. Plansz nie wpuszczono do Sejmu, a kiedy przedarliśmy się przez kordon ochroniarzy, mogliśmy wystawę powiesić w naszych pomieszczeniach klubowych. Nasza wystawa nikogo bezpodstawnie nie oskarżała, a PO nie pozwalało na jej ekspozycję. Dziś, kiedy marszałek Sejmu poprosił PO o usunięcie, oni odmówili.

W odniesieniu do szyderstw pod jego adresem, który wywołał zamieszczone na Twitterze nagranie, Suski powiedział:

- Co do śmiechu, to można się śmiać z PO nieudaczników, którzy nie umieli upilnować swojej planszy. Byli tak butni, że uważali, że nikt się nie odważy im zabronić nielegalnych działań. Pomylili się - spuentował.