Prokuratura: Bieńkowska nie stawia się na przesłuchania ws. ks. Sowy. Jej biuro odpowiedziało

To chyba normane, że jeśli chce się przesuchać kogoś w charakterze świadka, to powinno się mu to umożliwić w miejscu jego zamieszania, a nie ciagnąć go w tym celu na drugi koniec Polski.



Dla Kaczyńskiego zrobili zdalne przesłuchanie, aby nie musiał jechać do Gdańska.