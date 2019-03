Marek Jakubiak dołączył do Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy

Podczas wspólnej konferencji Federacji dla Rzeczpospolitej i Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy, prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki zaznaczył, że do rejestracji list wyborczych do Parlamentu Europejskiego zostało niewiele ponad miesiąc.

Marek Jakubiak w eurowyborach z Konfederacją Korwin Braun Liroy Narodowcy

Rober Winnicki powiedział, że aktualnie trwają ostatnie rundy negocjacyjne, a Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy nieustannie się poszerza. Dodał, że do organizacji dołączają współpracownicy Jakubiaka.

- To dobrze, że front tych, którzy chcą walczyć o polską niepodległość z Brukselą i w Brukseli, jest coraz szerszy. To zwiastuje, że na polskiej scenie politycznej wyrasta trzecia siła, ta siła, która będzie się biła o co najmniej trzeci wynik w wyborach europejskich i na jesieni - mówił Winnicki. O miejscu na podium mówił także poseł Artur Zawisza.

Poseł Piotr Liroy-Marzec zaznaczył, że Konfederacja zaprasza wszystkich od centrum po prawą stronę sceny politycznej, dla których ważne jest to, jak rozwija się Polska.

- Dzisiejszy dzień jest dowodem na to, jak potrafimy się wszyscy dogadywać, mimo różnych różnic, mimo różnych spięć możemy przeprowadzić tak świetną konfederację dla dobra Polaków, dla dobra przyszłej, wielkiej Polski i wielkiej Europy - mówił Piotr Liroy-Marzec.

Marek Jakubiak powiedział, że Konfederacja to projekt, którego głównym celem jest wolna, niezależna, silna i bogata Polska. Podkreślał, że to jest cel, do którego praktycznie wszyscy mądrze myślący Polacy powinni przystąpić.