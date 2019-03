Sondaż: kto wygra wybory do Europarlamentu? PiS prowadzi, ale Koalicja Europejska jest tuż tuż

Z najnowszego sondażu wynika, że w majowych eurowyborach liczą się cztery formacje polityczne: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Europejska, Wiosna oraz Kukiz'15. PiS otrzymać ma 36,1 proc. głosów, KE - 34, Wiosna - 11,1, z kolei Kukiz'15 - 5,9 proc.

Sondaż. PiS, KE, Wiosna i Kukiz'15 w Parlamencie Europejskim

Jeżeli przeliczymy powyższe dane na mandaty, okaże się, że w Parlamencie Europejskim zasiądzie 22 członków PiS, 21 przedstawicieli Koalicji Europejskiej, 6 osób z Wiosny oraz 3 z ugrupowania Kukiz'15.

Pozostałe formacje polityczne nie przekroczą progu wyborczego. Według sondażu Konfederacja "Korwin Braun Liroy Narodowcy" otrzyma 2,7 proc. głosów, z kolei partia Razem - 1 proc. Polska Fair Play oraz Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi nie były brane pod uwagę w sondażach.

Wyniki ww. sondażu opracowano na podstawie uśrednionego poparcia dla partii politycznych z dziesięciu lutowych sondaży. Sondaże uwzględnione w badaniu to: Kantar MillwardBrown (TVN i TVN24) z 5 lutego, IBSP (Radio ZET) z 7 lutego, Estymator (DoRzeczy) z 9 lutego, IBRiS (Rzeczpospolita) z 11 lutego, Kantar Public z 11 lutego, CBOS z 15 lutego, Ipsos (Oko.press) z 17 lutego, Kantar Public z 21 lutego, IBRiS (Radio ZET) z 21 lutego i Estymator (DoRzeczy) z 23 lutego. Skuteczność symulacji w odniesieniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku wyniosła 96 proc. - informuje onet.pl.