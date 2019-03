Cezary Tomczyk w Porannej rozmowie Gazeta.pl o usunięciu tablicy: To przez prezydent Litwy

Fot. Gazeta.pl

- Wybory w maju to wybory o to, czy być albo nie być w UE - powiedział Cezary Tomczyk z PO podczas Porannej rozmowy Gazeta.pl. Wyjaśnił również, dlaczego w Sejmie doszło do usunięcia tablicy z "układem Kaczyńskiego".

REKLAMA