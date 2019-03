Katastrofa MiG-29. Błaszczak obwinia poprzedników. W styczniu MON pisał: Mogą latać do 2030 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat, mający być odpowiedzią na zarzuty opozycji w kwestii katastrofy samolotu MiG-29, do której doszło w poniedziałek. Jak czytamy na stronie internetowej MON, to "rząd PO-PSL przedłużał użyteczność postsowieckich myśliwców". Dalej, resort obrony podnosi, że "to decyzją rządu PO-PSL wydłużono czas eksploatacji MiG-29 do 40 lat od daty produkcji". "Wyeliminowano także konieczność remontów MiG-29 po przekroczeniu resursu, a zastąpiono ją przeglądem stanu technicznego i wydaniem zgody na dalsze loty" - czytamy w komunikacie.

Katastrofa MiG-29. Błaszczak obwinia poprzedników

MON stwierdza ponadto, że w 2011 r. Tomasz Siemoniak, ówczesny szef resortu, zamiast zakupić nowe myśliwce, zdecydował o modernizacji 16 maszyn MiG-29. "Co ciekawe, modernizacja obejmowała jedynie samoloty z bazy w Mińsku Mazowieckim. Pominięto samoloty eksploatowane w bazie w Malborku" - stwierdza resort.

Fragment komunikatu opublikował na Twitterze Mariusz Błaszczak. "Oto obraz troski rządu PO-PSL o bezpieczeństwo pilotów. Przez lata wydłużali przydatność postsowieckich maszyn i zrezygnowali z zakupu nowych myśliwców. Dziś najgłośniej o potrzebie zmian krzyczą ci, którzy mieli realny wpływ na Wojsko Polskie. Opamiętajcie się!" - napisał minister. W kolejnym wpisie Błaszczak dodał, że zapewnił zakup 32 myśliwców piątej generacji. "Doprowadzę do wymiany postsowieckich maszyn na nowoczesne gwarantujące bezpieczeństwo i rozwijające potencjał bojowy Polskich Sił Powietrznych" - zapewnił.

Do krytyki ze strony MON i samego Błaszczaka odniósł się Tomasz Siemoniak. "Zarzut min.Błaszczaka, że w 2011 nie podjęto decyzji o pozyskaniu nowych myśliwców jest absurdalny (dostawy F-16 zakończyły się w 2008). Priorytet w 2011 to zakup samolotów szkolnych AJT, transportowych i śmigłowców. Sam PiS rządząc od 2015 priorytetem myśliwce uczynił 5 dni temu" - napisał.

Na wpis Siemoniaka na Twitterze zareagował resort, który "przedstawiając fakty" stwierdził, że za poprzedniej ekipy doszło do 14 wypadków samolotów wojskowych, w których łącznie zginęło 125 osób. W liczbie ofiar, czego nie ukrywa MON, zawarte zostały także ofiary katastrofy smoleńskiej.

MON w styczniu: MiGi-29 są bezpieczne. Mogą latać do 2030 r.

W tym kontekście warto przypomnieć apel Rzecznika Praw Obywatelskich. Po katastrofie MiGa-29 pod Pasłękiem w lipcu ubiegłego roku przedstawiciel RPO przeprowadził kontrolę w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Z raportu pokontrolnego wynika, że piloci po śmiertelnym wypadku z lipca obawiają się latać tymi myśliwcami. "Nie czekając na ich werdykt (prokuratury i Komisji Badania Wypadków Lotniczych - red.), piloci MIG-29 rozważają już odejście ze służby lub przekwalifikowanie na inne typy samolotów. Z takimi zamiarami noszą się głównie młodzi piloci" - pisał RPO.

W związku z tym rzecznik zwrócił się do MON o zbadanie problemu. Z odpowiedzi resortu datowanej na 28 stycznia (RPO otrzymał ją w na początku lutego) wynika jednak, że resort problemu nie widzi. Po "analizie problemu", jak czytamy w odpowiedzi MON, "samoloty uznane zostały za bezpieczne". Dalej, w piśmie podpisanym przez Marka Łapińskiego, wiceministra obrony, możemy przeczytać:

Docelowym rokiem eksploatacji MiG-29, zgodnie z 'Planem Eksploatacji Zasadniczego Sprzętu Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej...' jest rok 2030

Siemoniak w jednym z wpisów podnosi, że za jego szefowania w MON nie było ani jednej katastrofy w Siłach Powietrznych, a za PiS "spadły już 3 śmigłowce i 3 samoloty". W odpowiedzi na to MON pisze: "Panie pośle, samoloty transportowe i szkolne to nie myśliwce. To rząd PO-PSL przedłużył czas eksploatacji MiG-29 i Su-22 do 40 lat, ignorując potrzebę zakupu nowych samolotów"