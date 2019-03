"Układ Kaczyńskiego" wrócił do Sejmu. "Ta tablica jest jak lustro"

pieknyinaczej godzinę temu Oceniono 23 razy 23

Jeżeli według PiS tablica kłamie i bezpodstawnie oskarża JK - a jest ona wystawiona w Sejmie ( nomen omen ) w miejscu publicznym - to PiS ma prawo do skierowania sprawy do sądu , DLACZEGO TEGO NIE ZROBI !!!!!?????!!!!! Boi się przegranej , czy też jak się zacznie kopać to więcej szamba wybije ?