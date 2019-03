Anna Zalewska dopytywana o strajk. "Mam głęboką wiarę, że egzaminy przeprowadzone będą sprawnie"

rodrigezoo godzinę temu Oceniono 19 razy 17

Nienawidzę tego babsztyla. Eksperyment na żywym organizmie, wara od mojego dziecka ! Rozwaliła system ,który działał bardzo dobrze , to, co zrobiła ze szkołą , to skandal !!! Moje dziecko nie ma normalnego życia, wielu rówieśników popada w załamanie , w klasie mojego dziecka dzieci leczą się na nerwice szkolne ! Przeładowany program i ścisk w szkołach, wyścig do LO, zajęcia dodatkowe prawie co dzień, by przygotować się do BARDZO TRUDNYCH egzaminów- czego próbka była na próbnym !chory kraj i mam nadzieję, że mendy pisowskie będą ukarane za to, co robią !!! wszelkie dziedziny życia są przez nich niszczone!!!