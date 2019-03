Krzysztof Szczerski przeprasza za słowa o nauczycielach i celibacie. "Uległy zniekształceniom"

Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski w sobot w radiowej Tr鎩ce komentowa zapowiedzi Zwi您ku Nauczycielstwa Polskiego dotycz帷e strajku. Nauczyciele domagaj si m.in. tysi帷a z這tych podwy磬i.

- Je郵i nauczyciele b璠 podejmowali akcje protestacyjne, musz robi to w ten spos鏏, 瞠by uczniowie i rodzice zrozumieli dlaczego i potrafili si w jaki spos鏏 z tymi protestami uto窺ami, zrozumie, dlaczego tak drastyczn form ten protest przyjmuje, 瞠by to by這 te wychowawcze - m闚i.

Doda r闚nie, 瞠 "nauczyciele nie maj obowi您ku 篡cia w celibacie".- W zwi您ku z powy窺zym tak瞠 te transfery, kt鏎e s dzisiaj dokonywane np. dla rodzin polskich - 500 plus - to te dotyczy nauczycieli - powiedzia Szczerski. - PiS daje pieni康ze nauczycielom, bo daje wszystkim Polakom - stwierdzi.

Krzysztof Szczerski przeprasza

S這wa prezydenckiego ministra wywo豉造 fal krytycznych komentarzy, nie tylko pochodz帷ych ze 鈔odowiska nauczycieli, ale r闚nie ze strony opozycji i publicyst闚.

- To by豉 chamska, obra幢iwa wypowied. Nie tylko dla nas nauczycieli, bo przecie nie jeste鄉y jedynymi beneficjentami 500 plus, ale co maj powiedzie w og鏊e osoby, kt鏎e maj dzieci? Przecie dzieci mamy nie dla 500 plus, tym bardziej 瞠 koszt wychowania dziecka jest tysi帷e razy wi瘯szy - m闚i w rozmowie z Gazeta.pl szef ZNP S豉womir Broniarz.

Krzysztof Czerski w opublikowanym we wtorek rano przez Polsk Agencj Prasow o鈍iadczeniu przeprosi za swoje s這wa. "Nie by這 moim zamiarem ura瞠nie kogokolwiek; wszystkich, kt鏎zy z tego powodu poczuli si ura瞠ni, przepraszam" - czytamy we fragmencie o鈍iadczenia zamieszczonym na Twitterze.

"Jest mi niezmiernie przykro, 瞠 moje s這wa, kt鏎e uleg造 zniekszta販eniom i celowej instrumentalizacji, mog造 wywo豉 negatywne oceny co do ich intencji" - stwierdzi Szczerski, cytowany przez portal Pap.pl.