Grzegorz Braun z poparciem ponad 20 tys. mieszkańców Gdańska. "Wykorzystał dezercję PiS"

Dotychczasowa p.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z komitetu Wszystko dla Gdańska wygrała w niedzielnych przedterminowych wyborach, uzyskując 82,22 proc. głosów.

Reżyser filmów dokumentalnych i publicysta Grzegorz Braun zdobył 11,86 proc. głosów, a przedsiębiorca Marek Skiba 5,92 proc. To właśnie wysoki wynik Grzegorza Brauna okazał się dla wielu osób sporym zaskoczeniem.

- Ta informacja wbija mnie w fotel. Mam nadzieję, że zobaczymy ducha katolickiego w Gdańsku. (...) Jak na skromne możliwości, niewybujałe możliwości finansowe, odrobinę wypłynęliśmy na powierzchnię. Są Polacy, którzy zrozumieli, że Gdańsk to ważna bitwa. Nie możemy odpuszczać, aby Gdańsk nam odpłynął. - mówił sam zainteresowany w niedzielę wieczorem po publikacji sondażowych wyników, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

Grzegorz Braun. Komentarze po wyborach

"Drugim, obok p. Dulkiewicz, wygranym w Gdańsku jest G. Braun. Serio. Zdobył aż 12 proc. Przywiązał więc do siebie o wiele więcej wyborców, niż wskazywałyby na to jego egzotyczne i ekstremalne poglądy. Wykorzystał dezercję PiS. Sprytne w obliczu wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których startuje" - skomentował na Twitterze europoseł Marek Migalski.

"Oficjalnie Grzegorz Braun prawie 12 proc. i Marek Skiba prawie 6 proc. - w warunkach finansowej i medialnej przewagi układu gdańskiego oraz zimnej partyjnej obojętności PiS. Odwaga walki o polski Gdańsk została dostrzeżona w całym kraju i daje siłę patriotom od Bałtyku do Tatr" - napisał współtwórca Ruchu Narodowego Artur Zawisza.

"Prawicowi wyborcy są otwarci na jednoznaczny język i śmiałe postulaty. Nie jesteśmy skazani na defensywność PiS-u ani na dryf w lewo" - skomentował Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego.

"Wynik Brauna wielu komentujących utożsamia z wielkością poparcia dla narodowców. Piszę to już chyba 10. raz: Gdyby PiS wystawiło swojego kandydata, Braun dostałby pewnie ze 2 proc. głosów" - studził dziennikarz Jerzy Skoczylas.

Wybory w Gdańsku. Grzegorz Braun z drugim wynikiem

Grzegorz Braun w styczniu przystąpił do powołanej na wybory do Parlamentu Europejskiego Konfederacji KORWiN Liroy Braun Narodowcy. W 2010 r. bezskutecznie kandydował do rady miasta Wrocławia. Pięć lat później startował w wyborach na prezydenta Polski. Zajął ósme miejsce (spośród 11 kandydatów) z wynikiem 123 132 głosów (0,83 proc.)

Wybory w Gdańsku ogłoszono w związku z tragiczną śmiercią dotychczasowego prezydenta - Pawła Adamowicza. Paweł Adamowicz został wybrany na pięcioletnią kadencję w listopadzie. Zmarł 14 stycznia po tym, jak dzień wcześniej został zaatakowany przez nożownika w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.