Poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza opublikował na Twitterze odpowiedź Centrum Informacyjnego Rządu, do którego zwrócił się z oficjalnym pytaniem o szczegóły ścieżki kariery Barbary Skrzypek. Imię bliskiej współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego, parokrotnie pada na nagraniach ujawnionych przez "GW" (przy okazji rozmów o różnego rodzaju dokumentach, m.in. o uchwałach i kosztorysach istotnych dla inwestycji spółki Srebrna).

Jak wyglądała ścieżka kariery pani Basi? Z Kancelarii Tajnej do gabinetu premiera PRL

Jak się okazuje, bliska współpracownica Jarosława Kaczyńskiego przez dziewięć lat - od 16 września 1980 roku do 10 września 1989 roku - pracowała w Urzędzie Rady Ministrów, na czele którego stał wówczas były szef gabinetu Wojciecha Jaruzelskiego, generał Michał Janiszewski. Skrzypek pracowała w tzw. Kancelarii Tajnej, gdzie miała dostęp do państwowych tajemnic służbowych i operowała dokumentami opatrzonymi tzw. klauzulą tajności.

"Ujawniam. Najbliższa współpracownica JK. Szara eminencja PiS. Pracowała w Kancelarii Premiera PRL od września 1980. M.in. w... Kancelarii Tajnej (musiała mieć certyfikację do najwyższych tajemnic). To z Kancelarii Tajnej trafiła do Gabinetu Premiera PRL" - napisał Brejza na Twitterze, dołączając do wpisu zdjęcie oficjalnego pisma z CIR.

Jak dokładnie wyglądała ścieżka kariery "pani Basi"? Z ujawnionych danych wynika, że Skrzypek zaczęła pracę jako stażystka w Wydziale Ogólnym, a następnie awansowała tam na referenta. Później pracowała w Kancelarii Tajniej, a następnie obejmowała stanowiska starszego referenta i starszego statystyka w Gabinecie Premiera PRL (był nim Zbigniew Messner). Pracowała również w Gabinecie Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów.

W piśmie przesłanym do posła Brejzy znalazła się też adnotacja, że "nie można stwierdzić", kto był przełożonym Barbary Skrzypek. Dodano również, że nie była ona zatrudniona w Komitecie Obrony Kraju ani w jednostkach obsługujących Radę Państwa bądź Przewodniczącego Rady Państwa. Podkreślono również, że Skrzypek "nie była członkiem PZPR ani ZSMP".

Przypomnijmy, że Skrzypek współpracuje z prezesem PiS nieprzerwanie od 1990 roku. Jest szefową jego kancelarii oraz dyrektorką biura prezydialnego PiS. Oprócz tego, pełni funkcję pełnomocniczki Instytutu Lecha Kaczyńskiego.

Czytaj więcej na jej temat: Barbara Skrzypek. Kim jest "Pani Basia" z taśm Kaczyńskiego?