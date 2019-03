Komentarze po słowach Szczerskiego o nauczycielach i celibacie. "Buta", "bezczelność"

kiks11 pół godziny temu Oceniono 27 razy 15

Szczerze przyznam, że nie pojmuje tej fali niezrozumienia i oburznia. To przecież minister z pisu, powtarzam minister z pisu. Czego ludzie wymagacie od tego człowieka? Kultury? Empatii? Dyskusji na poziomie? Pogięło was, czy co. To pisor z o nienachalnej inteligencji jak 10!% całej reszty.