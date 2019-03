Nowoczesna oficjalnie w Koalicji Europejskiej. Chcą wprowadzenia euro do 2024 roku

"Rada Krajowa Nowoczesnej podjęła uchwałę w sprawie współtworzenia Koalicji Europejskiej" - oświadczyła na Twitterze Katarzyna Lubnauer. Tym samym w sobotę oficjalnie potwierdzono, że partia wystartuje do eurowyborów razem z PO, PSL, SLD i Zielonymi.

Wyjaśniając decyzję partii Lubnauer powiedziała, że "to są wybory europejskie, w związku z tym trzeba się skoncentrować na tym, jaką mamy wizję Europy, w jakim kierunku Europa ma iść" oraz podkreśliła, że "chcemy mieć reprezentantów we wszystkich okręgach - osoby, które pochodzą z Nowoczesnej, albo które są wspierane przez Nowoczesną, bo wyznają te same wartości - które możemy zaproponować naszym wyborcom, żeby ich poparli".

Nowoczesna oficjalnie dołącza do Koalicji Europejskiej

Nowoczesna przyjęła też uchwałę programową na wybory do Parlamentu Europejskiego, w której przedstawiła swoje propozycje.

Partia postuluje m.in. wejście w ciągu 5 lat do strefy euro, wzmocnienie Parlamentu Europejskiego, pogłębienie integracji europejskiej w zakresie obrony i bezpieczeństwa, zwiększenie nakładów na inwestycje i ochronę społeczności LGBT+. "W Europie nie może być miejsca dla mowy nienawiści, ani tym bardziej dla przestępstw z nienawiści" - twierdzi Nowoczesna.

- Chcemy Europy silnej, zdolnej i chętnej do działania, obecnej wszędzie tam, gdzie decydują się losy świata. Nasze gospodarki powinny stać się bardziej konkurencyjne, nasze instytucje - bardziej skuteczne, nasze zarządzanie migracjami - bardziej spójne, nasza zdolność do reagowania na scenie światowej - silniejsza, nasza wspólna odpowiedź na zmiany klimatu i przestępczość transgraniczną - skuteczniejsza - piszą członkowie partii w dokumencie.