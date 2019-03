Lech Wałęsa do Jarosława Kaczyńskiego: "Rodeo będziesz miał już niedługo na wyborach"

maguniaklikunia pół godziny temu Oceniono 10 razy 8

Rodeo w telewizji. Jak pan taki miłośnik ostrych wrażeń to może się pan panie Kaczyński pochwali jakie to sporty sam pan uprawia, albo uprawiał. Podobno nie umie pan pływać, na rowerze pan nie umie jeździć. Gdyby pan tak miał okazję spotkać oko w oko byka gdzieś w realu to pobił by pan rekord świata w ucieczce. W telewizji jak pan patrzy to odwagi panu nie brakuje, ba nawet śmieszy to pana.