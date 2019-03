Groźne szerszenie coraz bliżej Polski. Ich użądlenia mogą być śmiertelne, nie tylko dla alergików

baaag 9 minut temu 0

Kiedyś mnie dziabnęło nasze bydlę w kciuka. Paliło jakbym trzymał palec we wrzątku. Musiałem pojechać w nocy do szpitala gdzie dano mi jakieś niedziałające przeciwbólowo gowno i wyprawiono kopem w dupę do domu. Do rana trzymałem palec w szklance z lodem. Po wszystkim na kilka miesięcy została dziura na 2 mm. To co wyprawia takie bydlę?