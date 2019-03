Wybory do europarlamentu. Patryk Jaki: Partia uznała, że będę startował z Małopolski

Spekulacje o tym, z jakiego okręgu Patryk Jaki trwają od dłuższego czasu. Jeszcze wczoraj "Dziennik Zachodni" podawał, że jego nazwisko pojawi się na śląskiej liście. Dziś o start w wyborach do Parlamentu Europejskiego zapytał wiceministra sprawiedliwości i kandydata na prezydenta Warszawy Robert Mazurek w RMF FM. - Stuprocentowo nie wiem, ale wiele wskazuje na to, że będzie to Małopolska i Świętokrzyskie - odpowiedział Jaki.

Wybory do PE. Jaki startuje z okręgu Małopolska-Świętokrzyskie

Prowadzący ironizował, że wiceminister pochodzi z Opolszczyzny, mieszka w Warszawie i płaci tam podatki, a kandyduje z Małopolski. - To oczywiste - stwierdził Mazurek.

- Pamiętajmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego, czy okręgi do Parlamentu Europejskiego są prawie, jak wybory ogólnopolskie. Okręgi są szerokie, tak jak mówiliśmy sami - powiedział i dodał: - Widocznie partia uznała, że tam pomogę zdobyć czwarty mandat, bo jest na to bardzo duża szansa i chcą tam wzmocnić listę. Tak jest w demokracji, no nikt nie działa sam, wszyscy działamy, pracujemy w grupie - stwierdził.

Warto jednak przypomnieć, że od kampanii samorządowej Patryk Jaki nie należy do żadnej partii. Wychwycił to też prowadzący audycję. Wiceszef resortu sprawiedliwości przyznał, że to sformułowanie "jest nie za ciekawe", dodając przy tym, że "taka jest prawda, tak funkcjonuje cały system".