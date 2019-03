W niedzielę mieszkańcy Gdańska wybiorą prezydenta. Startuje troje kandydatów

almagus godzinę temu Oceniono 7 razy 5

Przypełzło coś Braun z krwią na premiera rękach.

Oczywiście nie J. Kaczyńskiego premiera i generalissimusa.



NIE MA CO ZAWIJAĆ W PISCZYNY I TAK JA WIDZĘ , WIDZIMY.



Teraz wiem, co wiedziałem, a starania zamętu i krzyża nie spowodowały zamglenia mojej opinii.



Kto „ma krew na rękach” prawica i kościelni?

Golnijcie „małpkę”. Lądujcie we mgle natychmiast.

I dawaj w period za Wolskę, jak każą im z PiS dzielni.

Na grobach czekają na „prezydenta” przyjazd.



JAK jakoś wylądował z TR- wam i z TVPiSem.

Siłę mamy pokazać i zaangażowanie.

Mamy duży niedoczas, transmisja pod przymusem.

Każdy ma chwalić. Rozpoczynamy kampanię.



Aż tak zależało, kto miał waszą opatrzność?

Kto odczyt barometryczny, TAWS ignorował?

Kto jako wodzuś postawił ich na baczność?

Opinię mam, ludek co Wawel sprofanował!!



2011-01-12 almagus



www.tvn24.pl/0,1689200,0,1,mak-piloci-samodzielnie-decyduja-o-ladowaniu,wiadomosc.html



wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,8936093,Najwazniejsze_wnioski_z_raportu_MAK__ZESTAWIENIE_.html

Najważniejsze wnioski z raportu MAK [ZESTAWIENIE]

opr. dżek, IAR, PAP

2011-01-12