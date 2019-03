Elbląg. Uszkodził szlaban, samochody i... siebie. Teraz szuka go policja

Do zdarzenia doszło 13 lutego na kilkadziesiąt minut po północy. Przechodzący ulicą Robotniczą mężczyzna uszkodził szlaban wjazdowy na osiedle, po czym skierował swoje kroki w stronę zaparkowanych na ulicy samochodów. Wszystko wskazuje na to, że wandal nie zdawał sobie sprawy z tego, że całe zdarzenie nagrywa osiedlowy monitoring.

Wandal zniszczył szlaban i lusterka samochodów. Szuka go policja

Na nagraniu, które opublikowano w internecie widać, jak mężczyzna w kapturze podchodzi do szlabanu i w kilka chwil wygina go tak, że nie spełnia już swojej funkcji. Zaledwie minutę później mężczyzna kieruje się do stojących nieopodal samochodów i próbuje urwać lusterka dwóch spośród nich. Podczas całej sytuacji, wandal wywraca się kilkukrotnie.

Tożsamość mężczyzny, który zniszczył szlaban próbują ustalić elbląscy policjanci. Osoby, które wiedzą, kim jest mężczyzna zarejestrowany przez osiedlowy monitoring proszone są o kontakt z policją w Elblągu pod nr tel.: (55) 230 16 20 lub mailowo na adres: policja@elblag.ol.policja.gov.pl.