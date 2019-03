Brudziński: Jakbym chciał doposażyć rodzinę, to trafiłbym do zarządu dużej spółki skarbu państwa

Obecny szef MSWiA Joachim Brudzińki będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego z list wyborczych PiS - wystartuje jako tzw. "jedynka" z okręgu zachodniopomorskie-lubuskie. Nazwisko Brudzińskiego na liście do europarlamentu było dla wielu zaskoczeniem, a w mediach pojawiły się spekulacje, że o jego przeniesieniu do Brukseli mogły zdecydować względy finansowe.

Brudziński: Jakbym chciał doposażyć rodzinę, to nie byłbym parlamentarzystą

W piątek Brudziński skomentował swój start w wyborach do PE w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet. Z rozbrajającą szczerością przyznał, że jeśli chciałby "doposażyć rodzinę", to byłby na to lepszy sposób, niż rozpoczęcie pracy w europarlamencie.

- PiS przeżyło już tylu delfinów i tylu numerów „dwa”, że naprawdę jest mi bardzo miło. Jakbym chciał doposażyć rodzinę, to nie byłbym parlamentarzystą, tylko trafiłbym do zarządu jakiejś dużej spółki Skarbu Państwa - przyznał, dodając, że czuje się osobą "absolutnie lojalną wobec swojego lidera, Jarosława Kaczyńskiego". - Komitet Polityczny podjął taką decyzję [o tym, że Brudziński wystartuje do PE - red.] - skwitował.

Brudziński podkreślił, że chce zdobyć doświadczenie w PE tym bardziej, że "PiS jest tą partią, która opowiadała się za wejściem Polski do Unii Europejskiej i opowiada się za jej trwałym pozostaniem w jej strukturach". Przyznał też, że jeśli tylko "sytuacja w państwie i w resorcie na to pozwoli", to będzie wnioskował o wykorzystanie zaległych dni urlopu, żeby na kilka dni poświęcić się kampanii wyborczej.

Zapytany o znajomość języka angielskiego, w którym na co dzień porozumiewają się politycy w Parlamencie Europejskim, Brudziński odparł: - Jestem byłym marynarzem. Nie mówię piękną angielszczyzną jak profesor Legutko czy minister Fotyga, ale radzę sobie bez tłumacza - mówił.