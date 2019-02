Bielan o poczuciu humoru Jarosława Kaczyńskiego: Bawią go memy, również te na jego temat

Wiedzą na temat tego, co bawi Jarosława Kaczyńskiego, Adam Bielan podzielił się z widzami Polsat News. Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał wicemarszałka Senatu, jak zareagował na Pawła Kukiza, który dzień wcześniej udawał u niego w studiu prezesa PiS.

Adam Bielan: Jarosława Kaczyńskiego bawią memy

- Jarosław Kaczyński to polityk słynący z dystansu do siebie. Bawią go memy, również te krążące na jego temat, np. te słynne z atlasem kotów, który przeglądał w Sejmie. Poza tym prezes lubi wkręcać swoich rozmówców - powiedział Adam Bielan. Polityk zdradził, że "Jarosław Kaczyński potrafi bez okazania emocji wygłaszać sądy polityczne, które później okazują się ironiczne". - To jego sposób na "wkręcanie" rozmówców - przyznał.