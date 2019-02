PiS straszy edukacją seksualną według WHO. Rafał Trzaskowski: "Jawne kłamstwa i manipulacje"

18 lutego Rafał Trzaskowski podpisał tzw. Warszawską Deklarację LGBT+. Jeden z jej zapisów dotyczy prowadzenia edukacji seksualnej zgodnej ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Prawicowi politycy błyskawicznie skrytykowali zapis, argumentując, że edukacja seksualna będzie "promocją homoseksualnego stylu życia", zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci i może stanowić zachętę do tego, żeby rozpoczynały współżycie w bardzo wczesny wieku.

Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski stwierdził, że zgodnie z podpisaną przez Trzaskowskiego deklaracją czteroletnie dzieci będą się uczyć "zabawy w lekarza". Wtórował mu Patryk Jaki z PiS, który skomentował program słowami "Skandal to mało powiedziane. Wstyd i hańba dla Warszawy". Anna Maria Siarkowska z PiS napisała z kolei: "Zabawa w lekarza, masturbacja we wczesnym dzieciństwie czy seks w internecie - tego Trzaskowski chce uczyć w szkołach. Ratujmy dzieci!".

Trzaskowski dementuje fake newsy o edukacji seksualnej według WHO

Rafał Trzaskowski opublikował oświadczenie, w którym dementuje nieprawdziwe informacje dotyczące standardów edukacji seksualnej WHO i samej deklaracji LGBT+. Jak stwierdził, powielane w ostatnich dniach treści na ten temat są "jawną manipulacją i kłamstwem".

"Upubliczniane treści są jawną manipulacją i kłamstwem. Standardy WHO to nie program lekcji - opisują one etapy rozwojowe dziecka zgodnie z wiedzą medyczną. Są zaleceniem dla rodziców, pedagogów i specjalistów, stosowanym w większości rozwiniętych państw świata" - napisał Trzaskowski na Facebooku, argumentując, że przykładem manipulacji jest choćby teza, że standardy WHO nakłaniają dzieci w wieku 4-lat do "zabawy w lekarza".

"Inna manipulacja to stwierdzenie, że standardy namawiają do seksu w młodym wieku, choć standardy wyraźnie koncentrują się na tym, jak rozwijać emocjonalność w okresie dojrzewania oraz uchronić dzieci przed zagrożeniami dotyczącymi zbyt wczesnego rozpoczynania współżycia, seksu w mediach, pornografii i pedofilii" - wyjaśnia Trzaskowski.

Jak dodał, w Warszawie nie ma planów, żeby wprowadzić edukację seksualnej w jakiejkolwiek formie na etapie żłobków i przedszkoli - zgodnie z podstawą programową zajęcia podejmujące tematykę wychowania seksualnego są od IV klasy szkoły podstawowej. Podkreślił też, że edukacji seksualnej w żłobkach i przedszkolach nie prowadzi żaden inny kraj na świecie.

Podpisanie Karty LGBT+ ma przede wszystkim na celu bezpieczeństwo i ochronę osób o orientacji LGBT przed przemocą i nienawiścią, zarówno ze strony rówieśników w szkole, jak i osób i organizacji stosujących mowę i czyny nienawiści. Mieszanie i mylenie kwestii tożsamości seksualnej i łączenie jej z pedofilią jest skandaliczne i niedopuszczalne

- wyjaśnił Trzaskowski.

Jak dodał, jako prezydent nie będzie tolerował nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, związanych z rasą, wyznaniem, wiekiem lub tożsamością seksualną. "Będę reagował na wszelkie takie przypadki, podobnie jak na wprowadzanie w błąd opinii publicznej co do moich intencji oraz skandaliczne i niedopuszczalne manipulacje i pomówienia" - zapowiedział prezydent Warszawy.